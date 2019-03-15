Энергетики Кузбасса в 2018 году сэкономили 50 млн кВт/ч снижением потерь в электросетях

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Кузбасский филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Кузбассэнерго - РЭС" по итогам 2018 года сумел сэкономить свыше 50 млн кВт/ч, что сравнимо с годовым энергопотреблением крупного угольного предприятия. Экономия достигнута за счет снижения потерь в электрических сетях и в денежном эквиваленте составила порядка 115 млн рублей, сообщил ТАСС и.о. заместителя директора "Кузбассэнерго - РЭС" по реализации и развитию услуг Роман Ровенский.

Собеседник агентства отметил, что снижение потерь энергетикам удалось достичь благодаря пресечению незаконного потребления электроэнергии и автоматизации точек ее учета. В 2018 году филиал автоматизировал почти 40 тыс. точек учета электроэнергии в зоне своего обслуживания, а общий показатель учетной автоматизации уже составляет более 50%.

"Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы путем анализа исходных данных, которые поступают из автоматизированных систем учета, однозначно выявить и пресечь энерговоровство. Эти базовые инструменты позволяют успешно бороться с потерями", - отмечает Ровенский.

В текущем году энергетики продолжат автоматизацию энергосистем на территории пяти муниципальных образований Кузбасса. По предварительным оценкам, это даст дополнительное снижение потерь еще на 15 млн кВт/ч, рассказали в пресс-службе. Сэкономленные средства направят на повышение надежности и качества электроснабжения в регионе и внедрение цифровых технологий.