Реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" впервые поступят в подразделения Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в регионах Сибири. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий 41-й общевойсковой армии (ОА) генерал-майор Яков Резанцев.

"Модернизированные системы, которые поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, по боевой эффективности в 15 раз превосходят предшественника "Град", что позволит существенно повысить боевые возможности артиллерийских подразделений по нанесению поражения противнику", - сказал Резанцев.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС уточнили, что около 20 РСЗО "Торнадо-Г" поступят в 41-ю общевойсковую армию впервые. "Реактивная система залпового огня 9К51М "Торнадо-Г" базируется на грузовой автомобиль повышенной проходимости Урал-4320. В кабине экипажа устанавливается обновленный пульт управления наводчика, аппаратура спутниковой навигации, а также ЭВМ для обработки поступающей информации и управления вооружением. Пакет направляющих для реактивных снарядов дополнительно оснащается автоматизированными приводами для дистанционного управления и аппаратурой дистанционного ввода данных в системы наведения ракет", - добавили в пресс-службе.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.