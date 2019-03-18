В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Кемеровской области двух детей 6 и 7 лет, чьи тела нашли в реке, сообщается в понедельник на сайте областного следственного управления СК РФ.

"17 марта текущего года около 23:00 по местному времени поступило сообщение о безвестном исчезновении в городе Прокопьевске двоих детей в возрасте 6 и 7 лет. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых тела детей обнаружены в реке, расположенной рядом с их домом. <…> В дневное время дети без присмотра гуляли на приусадебном участке, около 18 часов мать заволновалась, что ребятишек нигде нет, стала самостоятельно их искать, однако безрезультатно. После чего женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы", - уточняется в сообщении.

Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших, на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до четырех лет.