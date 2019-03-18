В Омской области создадут медцентр для оказания экстренной помощи жителям северных районов

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Межрайонный медицинский центр для обеспечения жителей северных районов Омской области медицинской помощью планируется создать в городе Тара на базе районной больницы. Как сообщил в понедельник ТАСС губернатор региона Александр Бурков, создание центра позволит спасти в экстренных случаях жизни жителям районов, которые находятся на значительном отдалении от областного центра.

"На севере надо создавать межрайонный медицинский центр, чтобы оперативное вмешательство, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, травм, первичное исследование онкологии проводились там. <…> Это наш [региона] проект, детали обсуждаем. Планируем создавать на базе существующей районной больнице в городе Тара. Омский Минздрав сейчас прорабатывает это поручение", - сказал Бурков.

Он подчеркнул, что медцентр охватит минимум 10 из 32 районов области. "У нас есть населенные пункты, которые в 450 км [от Омска]. А по правилу "золотого часа" больному в течение часа надо оказать медицинскую помощь, иначе процент выздоровления резко падает", - рассказал губернатор.

По словам Буркова, Тара - самый северный и второй по величине город Омской области, находящийся в 300 км от Омска, выбран неслучайно. "Главная проблема - не деньги и оборудование, а кадры. Если мы хотим делать операции любого уровня, то нужны высококвалифицированные кадры. И надо создать условия, чтобы они туда переехали. В Таре для этого есть база - есть больница, есть филиалы двух вузов, театр. Город надо развивать," - добавил губернатор.

Проблема обеспечения населения медицинской помощи актуальна для Омской области, которая значительно вытянута с севера на юг. Дороги здесь зачастую непроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в деревнях находятся 808 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 241 не укомплектованы медиками. В эти населенные пункты раз в неделю приезжают врачи, которые осматривают население и проводят процедуры.