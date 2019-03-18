Роспотребнадзор: при пожаре на заводе в Хакасии были превышены ПДК по сероводороду

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе было зафиксировано в воскресенье при пожаре в промзоне города Черногорск в Хакасии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в воскресенье на территории бывшего завода "Искож" произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Хакасии провели три замера воздуха: вечером в воскресенье, в ночь на понедельник и утром. "До ликвидации возгорания с 19:00 до 20:00 (с 15:00 до 16:00 мск) 17 марта превышение показателей установлено на территории поселка Тепличный (микрорайон города Черногорска - прим. ТАСС) по сероводороду, что характерно при горении резиновых покрышек. Превышение ПДК также отмечено по угарному газу, фенолу, диоксиду азота", - говорится в сообщении.

Повторные пробы воздуха, проведенные в понедельник, превышений ПДК не зафиксировали.

Ранее пресс-служба главы республики опровергла информацию, появившуюся в социальных сетях, об обращениях горожан, связанных с отравлением из-за загрязнения воздуха.