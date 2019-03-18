На Алтае возбуждено дело по факту незаконного удержания пациентов в центре реабилитации

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра в Алтайском крае возбуждено по материалам прокурорской проверки. Люди не имели возможности свободного передвижения, в здании выявлены нарушения норм пожарной безопасности, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура проверила соблюдение прав граждан при осуществлении деятельности филиалом благотворительного фонда социальной реабилитации и адаптации граждан "Восход". Установлено, что пациенты при оказании услуг по реабилитации от различных видов зависимостей лишались возможности свободного перемещения, выходы из здания запирались на замки, что исключало возможность свободно покинуть помещение, окна в силу своей конструкции не имели открывающихся створок. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

Выход из помещения был разрешен только доверенным лицам и сотрудникам фонда, использование телефонной связи без контроля сотрудников центра запрещалось. Помещение было рассчитано на одновременное пребывание до 30 граждан. Были выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности, создающие угрозу вреда жизни и здоровью граждан. Прокурор Косихинского района направил в суд исковое заявление о возложении обязанности устранить эти нарушения. По заявлению прокурора, суд приостановил эксплуатацию здания до рассмотрения искового заявления по существу.

Прокуратура района организовала перемещение 20 человек из центра реабилитации в здание сельской администрации, им предоставлена медицинская помощь. Близких и родственников уведомили о необходимости обеспечить им проезд к местам постоянного проживания в Новосибирскую область, Барнаул и Новоалтайск. 18 человек по согласованию с родственниками уже уехали, по результатам медицинского осмотра двое госпитализированы. Ход расследования по делу прокуратура взяла на контроль.