Фестиваль "Крымская весна" в центре Новосибирска посетили около 700 человек

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Около 700 человек собрались в понедельник на территории Театрального сквера в Новосибирске на фестивале "Крымская весна", приуроченном к празднованию пятилетия с момента воссоединения Крыма с Россией. Гости праздника веселились и танцевали, сообщила ТАСС директор центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Алла Данилевская.

"Около 700 человек по нашим оценкам [посетили мероприятие]. Выступали участники проекта первого канала "Голос", с экрана звучало приветствие народной артистки Анны Шаталовой, выступал Артем Демишев и Карина Цветкова - наша землячка. Выступление очень хорошо молодежь приняла и даже танцевала. Также хорошо приняли выступление Алексея Светлова, Яны Лысенко", - рассказала Данилевская.

По словам Данилевской, хороший отклик получила и викторина, проходившая в рамках фестиваля, также гости играли в увеличенную до метра в высоту "Дженгу" - игру, где необходимо доставать деревянные блоки из общей конструкции. "Очень хорошо публика восприняла программу, видно было, что хорошее настроение, несмотря на прохладную погоду. Была возможность подвигаться, с удовольствием участвовали как молодежь, так и ветераны", - рассказала Данилевская.

По информации регионального правительства, мероприятия в честь пятилетнего юбилея с момента присоединения Крыма к территории РФ проходили по всей Новосибирской области, начиная с минувшей пятницы. Состоялись праздничные концерты, выставки, тематические занятия, мастер-классы, представление традиционных крымских блюд и их дегустация, книжные выставки, конкурсы, театрализованное представление и презентации туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

Также в Новосибирск на общественно-патриотическую акцию "Спасибо за верность, потомки!" приезжал артист Александр Михайлов, известный по ролям в фильмах "Мужики", "Любовь и голуби". На патриотической акции он читал стихи, на творческой встрече позже - рассказывал гостям о послевоенном детстве, о семье, о профессии, о выборе жизненного пути.

Фестиваль "Крымская весна" проводится в память о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, договором о котором был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%.