Источник: экс-редактор портала "Дела.ру" в Красноярске отпущен под подписку о невыезде

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Бывший редактор красноярского портала "Дела.ру" Дмитрий Болотов, являющийся фигурантом по делу советника губернатора края Антона Натарова, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных органах.

15 марта по подозрению в мошенничестве были задержаны сам Натаров, Болотов, директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин и еще один человек, чьи данные не сообщались. В тот же день в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера регионального отделения ЛДПР Дениса Бундюка. 17 марта Натаров был отправлен под домашний арест, Мурзин и еще один фигурант дела были отпущены под подписку о невыезде. Болотову был продлен срок задержания на 72 часа, в понедельник суд в Новосибирске арестовал на два месяца Бундюка.

"Болотов отпущен под подписку о невыезде", - сообщил источник в правоохранительных органах. По информации ТАСС, вопрос о мере пресечения Болотову должен был рассматриваться в 13:00 мск в суде Центрального района Красноярска, но заседание не состоялось. "Суд не принимал решение о мере пресечения, ее (меру пресечения в виде подписки о невыезде - прим. ТАСС) принял следователь", - сообщил ТАСС представитель суда.

Власти региона и правоохранительные органы от комментариев по этому делу воздерживаются.