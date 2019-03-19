Объем добычи угля в Кузбассе вырос на 40% с 2010 года

МЕЖДУРЕЧЕНСК /Кемеровская область/, 19 марта. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса, где добывается более половины российского угля, увеличили объемы добычи на 40% с 2010 года. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании по вопросам промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях.

"Если сравнивать 2018 год с 2010-м, то мы добыли почти на 40% больше", - сказал Цивилев, уточнив, что в 2018 году уровень добычи угля в Кузбассе достиг 255,3 млн тонн, при этом в 2010 году в регионе было добыто 185,5 млн тонн.

Губернатор также отметил, что число смертельных случаев на производстве на угольных предприятиях за этот период значительно снизилось.

Кемеровская область - ведущий угольный регион РФ, в нем работает более 40 шахт и 50 разрезов, где добывается около 60% всего отечественного угля.