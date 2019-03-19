Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Школьники из Бийска разработали установку для ультразвукового бурения неземного грунта, которая может использоваться для исследования поверхности Луны. Опытный образец был представлен финалистами конкурса, поддержанного кружковым движением Национальной технологической инициативы, сообщила во вторник пресс-служба НТИ.

"Рабочий прототип установки для ультразвукового бурения неземного грунта создали участники программы "Дежурный по планете", поддержанной кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ). <…> Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта. <…> Разработка может использоваться для исследования лунного грунта в рамках программы по освоению спутника Земли", - сообщила пресс- служба НТИ.

Опытный образец установки команда восьмиклассников и девятиклассников из Бийска (Алтайский край) создавала несколько месяцев. Результаты школьники представили в финале конкурса среди разработчиков прототипов космических систем, устройств и аппаратов, который прошел в образовательном центре "Сириус".

"В предстоящих миссиях по освоению Луны для получения проб лунного грунта предлагается использовать достаточно дорогое криогенное бурение. Мы же предлагаем технологию ультразвукового сверления - оно более экономичное и требует меньше энергии. Важно, что ультразвуковое бурение нагревает грунт максимум на 10 градусов, в то время как обычное может повысить температуру на 100 градусов, из-за чего характеристики грунта значительно меняются. Также мы применили систему псевдовращения, которая позволяет быстро удалять остатки грунта из зоны бурения", - приводятся в сообщении слова ученика 9 класса школы № 3 Бийска Андрея Пивоварова.

Программа "Дежурный по планете" реализуется в образовательном центре "Сириус" в рамках реализации Национальной технологической инициативы при поддержке кружкового движения НТИ, Сколковского института науки и технологий (Сколтех), госкорпорации "Роскосмос" и Фонда содействия инновациям. Участниками программы, включающей пять конкурсов, стали 93 старшеклассника из 24 регионов России. В финале школьники представили 13 прототипов, в том числе автономный планетоход, комплекс для старта ракет из стратосферы, несколько рабочих моделей наноспутников, поворотную антенну для приема телеметрии со спутников формата CubeSat и др. Помощь в разработке детям оказывали около 50 экспертов.

Авторы установки планируют продолжить работу над прототипом. В дальнейшей экспертизе им окажут помощь специалисты профильного научного центра - Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук, сообщает пресс-служба НТИ.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов. Движение создано на базе соответствующей дорожной карты Национальной технологической инициативы.