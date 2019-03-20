Депутаты Новосибирска не поддержали возвращение второго тура выборов мэра

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Городской совет депутатов Новосибирска не поддержал инициативу вернуть второй тур выборов мэра. Проект решения депутаты отклонили и вернули в уставную комиссию, сообщил на сессии горсовета депутат Дмитрий Асанцев.

Второй тур был отменен депутатами в 2013 году - перед проведением выборов мэра. В 2018 году возвращение второго тура инициировали общественники и представители оппозиции, позже эту инициативу поддержали участники публичных слушаний в мэрии. Действующий мэр Анатолий Локоть ранее заявлял, что второй тур потребует дополнительных средств - примерно 70 млн рублей. Перед началом сессии в среду общественники провели у здания мэрии пикет в поддержку двухэтапной системы.

"Проект решения считается отклоненным и возвращается в уставную комиссию", - сказал Асанцев после проведения голосования.

В процессе обсуждения против изменений в устав высказывались как представители "Единой России", так и КПРФ , от которой баллотировался Локоть. Выступающие говорили о нецелесообразности возвращения второго тура, дополнительных финансовых затратах. Мэр города выразил мнение, что подобные изменения подрывают отношение граждан к системе власти и отметил, что нельзя менять законодательство перед каждыми новыми выборами.

На досрочных выборах мэра Новосибирска в 2014 году Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей при явке более 31%. В июне 2018 года он отказался от участия в выборах губернатора области в пользу на тот момент врио главы региона Андрея Травникова ("Единая Россия"). Выборы мэра Новосибирска пройдут осенью 2019 года, Локоть не сообщал о выдвижении своей кандидатуры на выборы, несмотря на поддержку партии и губернатора Травникова.

Сейчас победитель выборов мэра Новосибирска определяется простым большинством голосов. При двутуровой системе для победы необходимо набрать более 50% голосов избирателей.