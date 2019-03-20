Кемеровский суд продлил арест экс-замглавы Госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд в Кемерове в среду удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста бывшему заместителю руководителя региональной инспекции Госстройнадзора Светлане Шенгерей. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Светланы Шенгерей. Срок содержания под стражей продлен до 25 июня текущего года", - сказали в суде.

Как ранее сообщал ТАСС, Шенгерей обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. С ноября 2013 года до 14 марта 2016 года она занимала должность заместителя начальника инспекции Госстройнадзора в Кемеровской области и надзирала за ходом реконструкции здания бывшего кемеровского кондитерского комбината, в котором впоследствии разместился ТРК "Зимняя вишня". Шенгерей была подчиненной другой фигурантки дела - экс-начальника инспекции Стройнадзора Танзили Комковой, которая в настоящий момент также находится под стражей. Комкова и Шенгерей, по версии следствия, вступили в сговор и, зная о нарушениях в ходе реконструкции здания под будущий торговый центр, скрыли их, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности.

На официальном сайте Центрального районного суда города Кемерово сообщается, что в ближайшие дни будет рассмотрено еще несколько ходатайств следствия о продлении сроков ареста другим фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне".

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.