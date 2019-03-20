Ученые Томского политеха ищут способ обезопасить нейтронную терапию онкозаболеваний

ТОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) намерены летом 2019 года протестировать новый метод нейтронной терапии для лечения онкозаболеваний. Они попробуют сделать пучок нейтронов, разрушающих опухоли, более управляемым и сфокусированным и, как следствие, более эффективным и безопасным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Нейтронная терапия - это медицинский инструмент, направляющий пучок нейтронов в то место, где находится злокачественное новообразование. Ее можно проводить только на ускорителях заряженных частиц или ядерных реакторах. В отличие от гамма- или электронной терапии нейтроны разрушают поврежденные ткани необратимо, то есть рецидива после проведения нейтронной терапии не бывает. Но есть риск отрицательного воздействия нейтронов на здоровые ткани организма. Кроме того, существующая технология использует широкий горизонтальный пучок нейтронов, на направление которого повлиять ученые почти не могут.

"Сейчас ученые работают над созданием системы, которая помогла бы сфокусировать нейтронный пучок буквально до одного сантиметра в диаметре. Для достижения такого результата необходимо провести тщательные расчеты, учитывающие все важные факторы: распределение дозы, полученной тканями с учетом радиобиологической эффективности, геометрические условия, виды источников, энергетическое, угловое распределение <...>, проверить точность расчетов они планируют экспериментальным путем. Практическая часть исследования будет проводиться ближе к лету 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что достичь результата специалисты планируют с помощью подбора материалов коллиматора - устройства, обеспечивающего формирование потоков нейтронов. Благодаря коллиматору ученые смогут сфокусировать рассеянные нейтроны в узкий пучок и использовать его для более щадящей методики облучения опухоли с разных направлений. Коллиматоры ученые планируют сделать из водородсодержащих полимеров типа полиэтилена и материалов из элементов среднего атомного веса, например, железа, свинца или висмута.

Тестировать метод ученые ТПУ будут на своем исследовательском реакторе, который используется для разработки нейтронно-захватных методов лечения онкологических заболеваний. С 80-х годов XX века лечение на нем прошли более двух тысяч больных со всей Сибири и Дальнего Востока.