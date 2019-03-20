Более 50 предприятий представили свою продукцию на выставке "Промтехэкспо" в Омске

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Более 50 предприятий из 12 регионов России, а также из Китая, Сербии и Молдавии представили в среду свою продукцию на XXI Сибирском промышленно-инновационном форуме "Промтехэкспо-2019" в Омске, передает корреспондент ТАСС. Главной темой деловой программы форума, который проходит с 20 по 22 марта, стали проблемы автоматизации, инновации и цифровизации промышленности.

"На выставке у нас представлены свыше 50 предприятий из 12 регионов [России], есть предприятия из Китая, Сербии и Молдовы. <...> Сегодня наши предприятия выполняют задачи, которые поставлены президентом, по модернизации и цифровизации предприятий, по импортозамещению и диверсификации. У нас обширная деловая часть - более 20 мероприятий, и я надеюсь, что мы сможем обсудить все эти задачи, найти пути решения для дальнейшего развития промышленного потенциала Омской области и России в целом", - сказал на открытии форума министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Андрей Посаженников.

Одним из основных мероприятий станет круглый стол "Цифровизация на предприятиях реального сектора экономики", на котором обсудят вопросы обеспечения транспортной безопасности в условиях цифровизации транспортной инфраструктуры и проблемы внедрения цифровых технологий в образовании. Также в рамках форума представители предприятий Омска совместно с региональным Минпромом обсудят возможность использования продукции омской промышленности для нужд ОАО "РЖД" и корпорации "Газпром".

Деловая программа "Промтекэспо" включает также круглые столы "Фонд развития промышленности, как реальный финансовый инструмент для предприятий", "Цифровизация в энергетике: цифровизация РЭС, интеллектуальный учет энергии". В рамках форума состоятся III Всероссийская научно-практическая конференция "Повышение энергоэффективности объектов теплоэнергетики и систем теплоснабжения".

По словам Посаженникова, участие в форуме большого количества предприятий из других регионов даст возможность омским промышленным компаниям присмотреться к принципиально новым подходам к управлению, современным разработкам и оборудованию. "Мы рассчитываем, что проведение форума в итоге выльется в подписание контрактов", - сказал министр.