"МРСК Сибири" планирует ограничивать за долги электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" из-за долгов за электроэнергию планирует начать ограничения энергоснабжения предприятий ЖКХ в Хакасии. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора МРСК Сибири Виталия Иванова.

По данным компании, объем просроченной дебиторской задолженности предприятий ЖКХ республики перед "МРСК Сибири" составляет 412 млн рублей. В начале марта полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйлов дал поручение правительству республики совместно с "МРСК Сибири" разработать схему решения проблемы с долгами за электроэнергию. Компания утверждает, что разработала проекты соглашений по реструктуризации задолженности, однако ответа от республиканских властей не последовало.

"С сегодняшнего дня мы начинаем работу по подготовке к отключениям должников. Все будет производиться в строгом соответствии с действующим законодательством - на предприятия ЖКХ повторно направят уведомления с датой отключения. Рассматривать обращения со стороны органов власти, не подкрепленные финансовыми обязательствами, мы больше не станем", - цитирует пресс-служба Иванова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Хакасэнерго" (входит в состав МРСК Сибири), ограничения электроснабжения начнутся через десять дней после вручения уведомлений. "Ограничения электроснабжения не означает полного отключения, а отключение до аварийно-технологического брони. Есть часть объектов такие как канализационные станции, мы не имеем право ограничивать", - сказал собеседник агентства.

Комментарии представителей правительства республики получить пока не удалось.

"МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.