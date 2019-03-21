Власти Хакасии отказали в госгарантиях компаниям, которым могут ограничить энергоснабжение

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Хакасии не предоставит государственные гарантии предприятиям ЖКХ, которым грозит ограничение электроснабжения до аварийно-технологического уровня из-за долгов перед компанией "МРСК Сибири". Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне МРСК Сибири заявила, что ограничит до аварийно-технологического уровня энергоснабжение предприятий ЖКХ имеющих долги за электроэнергию. По данным компании, объем просроченной задолженности составляет 412 млн рублей. В начале марта полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло дал поручение правительству республики совместно с "МРСК Сибири" разработать схему решения проблемы с долгами за электроэнергию. Компания утверждает, что разработала проекты соглашений по реструктуризации задолженности, однако ответа от республиканских властей не последовало.

" МРСК Сибири" обратилось в правительство республики с предложением подписать графики погашения организациями ЖКХ задолженности, с условием предоставления правительством республики государственной гарантии. <…> Предоставление правительством республики государственных гарантий при предоставлении ПАО "МРСК Сибири" рассрочки организациям ЖКХ будет противоречить действующему законодательству", - говорится в сообщении республиканского правительства.

Как ранее сообщала компания, существуют проблемы с долгами и в бюджетной сфере. По ее информации, в республике не было ни одного города или района, своевременно и в полном объеме рассчитывающегося за потребленные энергоресурсы. В настоящий момент, уточнили ТАСС в "Хакасэнерго", объем просроченной задолженности местных бюджетов составляет 55 млн рублей, республиканского бюджета - 6,5 млн рублей.

Между тем в пресс-службе правительства республики отметили, что власти республики готовы своевременно оплачивать счета бюджетных организаций. "В марте 2019 года из республиканского бюджета будет погашена задолженность республиканских учреждений за поставленную электроэнергию за февраль 2019 года, до 25 марта 2019 года - осуществлены авансовые платежи за март", - отмечается в сообщении. В марте на это было выделено 12 млн рублей из республиканского бюджета, также из региональной казны было выделено 108,4 миллионов рублей нецелевой финансовой помощи муниципальным образованиям.