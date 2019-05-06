Строительство трех казарм учебного центра ВДВ в Омске будет завершено к сентябрю

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Три казармы на 1060 человек в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, где в июле 2015 года при обрушении здания погибли 24 военнослужащих, будут введены в эксплуатацию к сентябрю. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Омской области по итогам визита в город первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова и замкомандующего ВДВ по строительству генерал-майора Леонида Шевченко.

"Строительные работы двух казарм вместимостью 330 человек и одной казармы вместимостью 400 человек будут завершены к сентябрю 2019 года", - цитирует пресс-служба Шевченко.

По данным Министерства обороны РФ, всего в омском центре ВДВ планируется ввести в эксплуатацию четыре казармы. В пресс-службе министерства ранее сообщили, что Цаликов в ходе визита в Омск дал поручение завершить до конца 2020 года строительство обновленного медицинского пункта и универсального спортивно-тренировочного комплекса.

12 июля 2015 года в 242-м учебном центре произошло обрушение казармы, в результате которого погибли 24 военнослужащих. К трагедии, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, привела некачественно выполненная кладка стен при строительстве в 1975 году, причем ошибки при проведенном в 2013 году ремонте усугубили ситуацию.

242-й учебный центр ВДВ был основан в 1960 году на базе 44-й учебной воздушно-десантной дивизии в городе Остров Псковской области. В 1961 году дивизия была переведена в Литву, а в 1993 году, после распада Советского Союза, учебный центр переехал в Сибирь. Сейчас это уникальное и единственное в мире военно-учебное заведение по подготовке младших командиров и специалистов ВДВ. В нем ведется обучение по более чем десяти специальностям, в том числе таким как командиры боевых машин десанта, самоходно-артиллерийских орудий и расчетов гаубиц, специалисты связи, по ремонту боевой техники и другие.