МЧС: пожары в Иркутской области распространяются из-за бездействия муниципалитетов

ИРКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов заявил о недостатке сил для тушения природных пожаров и бездействии муниципальных властей, из-за чего площади возгораний растут и существует угроза перехода огня на населенные пункты. Об этом во вторник говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По данным ведомства, с начала пожароопасного периода в регионе 17 раз создавалась угроза перехода пожаров, в том числе лесных, на населенные пункты и садоводства. Сейчас пожары угрожают трем населенным пунктам области: в Боханском районе вблизи поселка Тараса горит более 2 тыс. га леса, в Зиминском районе у деревни Нагишкина - 2,5 тыс. га, в Иркутском районе вблизи населенного пункта Верхний Кет - 400 га.

"Из-за бездействия должностных лиц администраций муниципальных образований и территориальных лесничеств природные пожары разрастаются на огромные площади. Сил и средств, задействованных в борьбе с лесными пожарами, явно недостаточно. Мы вынуждены наблюдать слабую заинтересованность должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на территориях", - цитирует Нелюбова пресс-служба регионального главка МЧС.

Он также заявил о слабой профилактической работе муниципальных властей с населением, по вине которого происходит большинство пожаров.

По данным ГУ МЧС, с начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 185 пожаров на общей площади 17,7 тыс. га. За прошедшие сутки было зарегистрировано 26 лесных пожаров на 7,2 тыс. га. Ранее со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области ТАСС сообщал, что во вторник в Иркутской области природные пожары действуют на площади 5 тыс. га, за сутки площадь увеличилась вдвое.

ГУ МЧС России по Иркутской области направило 20 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части в Тайшетский район для защиты населенных пунктов в связи с угрозой распространения природных пожаров и огня от палов травы. В регионе сохраняются высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности.