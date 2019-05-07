Ученые из Новосибирска обнаружили гены, влияющие на возникновение варикоза

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Ученые из лаборатории теоретической и прикладной функциональной геномики Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели первое в мире масштабное исследование основ варикоза. Они нашли взаимосвязь между варикозом и несколькими генами, а также другими заболеваниями, сообщила во вторник пресс-служба НГУ.

Варикозная болезнь нижних конечностей - расширение поверхностных вен, сопровождающееся нарушением кровотока. Болезнь является широко распространенной, в среднем она встречается у каждого третьего взрослого человека. Одним из факторов риска ее развития является наследственность.

"Команда новосибирских ученых <...> провела первое в мире крупномасштабное исследование генетических основ варикозной болезни. <...> Исследователи обнаружили девять генов, варианты которых влияют на риск варикоза", - говорится в сообщении. Для анализа ученые использовали данные открытого биобанка UK Biobank, выборка составила 408 тысяч человек.

Одним из обнаруженных генов оказался Piezo1, способный преобразовывать напряжение сдвига при движении крови в биологический сигнал, меняющий структуру кровеносного сосуда. "Этот и другие белки, закодированные в найденных генах, в перспективе могут служить мишенями для новых лекарственных препаратов", - пояснили в пресс-службе.

Ученые установили взаимосвязь между варикозом, рядом заболеваний и образом жизни человека. Избыточный вес, стоячая работа, тяжелый физический труд, венозный тромбоз и ранее считались причинами варикоза. В новом исследовании удалось доказать, что гонартроз (заболевание суставов - прим. ТАСС) и курение также могут быть его причинами.