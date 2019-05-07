В прокуратуре Хакасии считают, что власти региона не решают проблем с утилизацией отходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Хакасии не решают проблем с утилизацией бытовых отходов в республике. Об этом в Екатеринбурге на совещании по вопросам реформы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при генпрокуроре Юрии Чайке сообщил республиканский прокурор Александр Кондратьев.

"Несмотря на то, что руководством страны установлен жесткий контроль за состоянием дел в этой сфере, вынужден отметить, что проблема органами власти республики на протяжении длительного времени фактически не решается. Заявленные в республиканской программе намерения создать объекты по утилизации отходов не имеют финансового подтверждения, соответствующих инвестиционных программ также нет", - сказал он.