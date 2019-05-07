В прокуратуре Хакасии считают, что власти региона не решают проблем с утилизацией отходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Хакасии не решают проблем с утилизацией бытовых отходов в республике. Об этом в Екатеринбурге на совещании по вопросам реформы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при генпрокуроре Юрии Чайке сообщил республиканский прокурор Александр Кондратьев.
"Несмотря на то, что руководством страны установлен жесткий контроль за состоянием дел в этой сфере, вынужден отметить, что проблема органами власти республики на протяжении длительного времени фактически не решается. Заявленные в республиканской программе намерения создать объекты по утилизации отходов не имеют финансового подтверждения, соответствующих инвестиционных программ также нет", - сказал он.
Прокурор отметил, что по представлению ведомства было выявлено 140 незаконных свалок. Выявлены нарушения и в деятельности регионального оператора - московской компании "Аэросити-2000" (осуществляет функции регоператора во всех пяти технологических зонах). Среди них нарушения схемы движения отходов, выявлены также факты складирования отходов в неустановленных местах, выявлены случаи предоставление собственникам жилья двойных квитанций. По словам Кондратьева, также в тариф закладывались необоснованные расходы регоператора. "Установлено, что в штате регоператора заявлено 263 человек, фактически работает 25 человек. Вследствие этого годовые затраты по фонду оплаты труда завышены на 80 млн рублей", - подчеркнул Кондратьев.
С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. К реформе подключились 72 субъекта РФ. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.