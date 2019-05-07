Фигуранты уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" останутся под арестом на время суда

"Оставить меру пресечения в виде заключения под стражу без изменений", - сказал судья Николай Быданцев, отметив, что срок ареста продлен до 26 октября.

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в ходе предварительных слушаний принял решение о продлении сроков ареста всем семи фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемые останутся под стражей на время судебного разбирательства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья пояснил, что в случае изменения меры пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей, подсудимые будут иметь реальную возможность использовать близких родственников для передачи информации и воздействия на свидетелей и потерпевших.

Адвокаты шести из семи обвиняемых попросили перевести своих подопечных под домашний арест. При этом седьмой фигурант уголовного дела, технический директор компании - собственника торгового центра ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев, сам попросил оставить его под стражей. "Не возражаю против избранной [ранее судом] меры пресечения", - сказал он, объяснив это тем, что в следственном изоляторе сможет заниматься спортом, а под домашним арестом - нет. Адвокат не стал спорить с решением своего подзащитного.

Государственные обвинители, а также родственники погибших при пожаре просили суд оставить всех обвиняемых в СИЗО. Представитель обвинения мотивировал свою позицию тем, что обвиняемые могут скрыться от суда или помешать расследованию, в том числе воздействуя на свидетелей. Защита же отмечала, что обвиняемые до сих пор, в том числе до задержания через несколько дней после пожара, не принимали никаких действий, которые могли помешать расследованию.

Лишь одна из потерпевших предложила смягчить меру пресечения одному из обвиняемых - пожарному Сергею Генину, который, по версии следствия, действовал во время возгорания в "Зимней вишне" в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. При этом судья Николай Быданцев удалил с заседания супругу Генина, Галину Борисову, поскольку во время процесса она обменивалась репликами со своим мужем.

Дело "Зимней вишни"

Обвиняемыми по данному делу проходят семь человек, все они были арестованы весной 2018 года после пожара в "Зимней вишне" и находятся в СИЗО уже больше года, хотя их защита неоднократно ходатайствовала об освобождении под домашний арест. Фигуранты дела - начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании - собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами стали в общей сложности 15 человек.

В новость внесены изменения (17:44) - приводятся позиции обвинения и защиты.