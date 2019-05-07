Более 60 человек эвакуировали из горящего дома в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 мая. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном доме произошел в Красноярске, эвакуированы более 60 человек. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Возгорание в коридоре на втором этаже, 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, 10 человек вывели пожарные, четверо эвакуированы по автолестнице", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, горит дом гостиничного типа по адресу: улица Королева, 14.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, за медпомощью обратились пять человек, в том числе один ребенок. Четверо взрослых были осмотрены медиками, в госпитализации они не нуждались. Ребенка, в силу детского возраста, решено отправить для дополнительного обследования в медучреждение.

Внесены изменения (17:30 мск) - уточняется количество пострадавших.