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Торговый комплекс в центре Красноярска эвакуируют из-за сигнала о минировании

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что на месте работают кинологи

КРАСНОЯРСК, 8 мая. /ТАСС/. Торговый комплекс "Квант", расположенный в центре Красноярска, эвакуируют из-за сигнала о минировании, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Идет эвакуация торгового комплекса из-за поступившего на электронную почту сигнала о минировании здания", - сказал он, добавив, что на месте работают кинологи с собаками.

Днем ранее Антитеррористическая комиссия сообщила, что во вторник поступили сообщения о минировании девяти объектов города, в том числе социальных учреждений. Все они оказались ложными. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие.

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