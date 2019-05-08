Торговый комплекс в центре Красноярска эвакуируют из-за сигнала о минировании

КРАСНОЯРСК, 8 мая. /ТАСС/. Торговый комплекс "Квант", расположенный в центре Красноярска, эвакуируют из-за сигнала о минировании, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Идет эвакуация торгового комплекса из-за поступившего на электронную почту сигнала о минировании здания", - сказал он, добавив, что на месте работают кинологи с собаками.

Днем ранее Антитеррористическая комиссия сообщила, что во вторник поступили сообщения о минировании девяти объектов города, в том числе социальных учреждений. Все они оказались ложными. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие.