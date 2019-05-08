Более 20 команд участвуют в международном фестивале деревянной скульптуры на Байкале

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль деревянной скульптуры "Лукоморье на Байкале" открылся в среду в Иркутской области, в нем принимают участие 24 команды резчиков, сообщил ТАСС руководитель фестиваля Александр Смокотин.

"В этом году в фестивале, который проходит в девятый раз, принимают участие 24 команды. Впервые участвуют представители Италии, Перу, Венесуэлы, Литвы, Белоруссии. Темой фестиваля стали сказки и легенды народов мира", - сказал он.

По словам Смокотина, фигуры из дерева, которые сделают участники, останутся на площадке фестиваля. Они пополнят парк "Лукоморье" в пригороде Ангарска. Сейчас в коллекции этого парка, а также его филиала на Байкальском тракте, насчитывается более 200 скульптур. Парки являются единственными в мире, где круглый год стоят скульптуры из сосны.

Фестиваль "Лукоморье на Байкале" дважды становился лауреатом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он проводится с 2011 года. Завершится фестиваль 18 мая.