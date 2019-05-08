Археологи нашли в Новосибирской области принадлежавшие жрецам украшения

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили уникальные украшения из камня в форме полумесяца - луновидные подвески. По мнению ученых, они могли принадлежать древним служителям культа.

"Одежда из птичьих клювов, каменные лунницы и бронзовые "очки", - в двух захоронениях одиновской культуры возраста около 5 тысяч лет назад на памятнике Усть-Тартасские курганы Венгеровского района Новосибирской области сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили замечательные предметы, по-видимому, принадлежавшим древним служителям культа", - говорится в сообщении института.

В частности, ученые обнаружили серию разноцветных украшений в форме полумесяца из камня. Такие украшения называются луновидными подвесками и встречаются в некоторых регионах Сибири. Например, в отдельных захоронениях эпохи раннего Бронзового века (3000 лет до н. э. - 1200 лет до н. э.) Прибайкалья, в Минусинской котловине, а также в наскальных изображениях этой эпохи в Горном Алтае. Однако в захоронении одиновской культуры луновидные подвески обнаружены впервые.

Ученые сделали вывод, что в найденном захоронении был похоронен не рядовой представитель одиновской культуры, а служитель культа. У его головы были найдены две скрепленные плаcтинами бронзовые полусферы, которые располагались на глазах погребенного. Кроме того, в погребении были найдены следы органического материала, а также костяная проколка (древний аналог современного шила), а также два предмета неустановленного назначения, похожие на дудочку.

Как пояснили ТАСС в институте, находки были сделаны в ходе прошлого полевого сезона. Тогда же были найдены уникальные захоронения периода бронзового века, основными предметами которых являются артефакты из птичьих клювов. На данный момент ведется их реставрация. Ученые предполагают, что это могли быть доспехи или ритуальная одежда погребенного.