Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае продолжатся 9 мая

ТАСС, 8 мая. Специалисты продолжат поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае 9 мая. Поиски возможно проводить лишь в светлое время суток, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двоих мужчин и одной женщины уже обнаружены.
"Завтра утром снова возобновят поисковые работы, для которых необходимо светлое время суток. Известно, что площадь тела лавины - 60 на 100 кв. метров, глубина - 5 метров, трехметровые щупы поисковиков проваливаются. Спасатели непосредственно на месте будут продолжать работу, пока это будет возможно. Такого рода работы могут длиться до нескольких недель до завершения поисков", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, найденные спасателями тела троих погибших будут доставлены вертолетом в Горно-Алтайск уже в среду - в 21:20 (17:20 мск). По данным ведомства, в городе зарезервированы за счет администрации 10 двухместных номеров с трехразовым питанием для родственников погибших, которые приедут на опознание.