Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае продолжатся 9 мая

ТАСС, 8 мая. Специалисты продолжат поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае 9 мая. Поиски возможно проводить лишь в светлое время суток, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двоих мужчин и одной женщины уже обнаружены.