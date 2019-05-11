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Поиски погибших в горах Алтая остановят на 1,5 месяца из-за опасности схода лавины

Найденные тела туристов будут доставлены на опознание
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 11 мая. Поисковая операция на месте гибели туристов в горах Алтая на Южно-Чуйском хребте будет приостановлена на 1,5 месяца из-за того, что там существует опасность нового схода лавины. Спасатели в субботу вернутся на точки базирования, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Алтай.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, 8 мая. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, обнаружено пять тел.

"В результате обследования территории выяснилось, что для спасателей существует опасность схода повторной лавины: они поднялись на вершину и увидели скопления снежных масс, кроме того, там плохая погода. Специалисты обследовали всю территорию - глубина сошедшей лавины позволяет работать с трехметровым щупом, остался один участок - там слишком большая глубина. На полтора месяца приостанавливаются работы - лавина подтает, и можно будет продолжать работы", - сказал собеседник агентства.

30 спасателей на двух вертолетах сегодня вылетят с места трагедии и увезут в Горно-Алтайск два тела туристов, которые обнаружили ранее, но из-за плохой погоды не могли доставить на опознание.

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