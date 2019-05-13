Жители и компании юга Кузбасса задолжали более 400 млн руб. регоператору за вывоз мусора

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Региональный оператор "Экотек" на юге Кемеровской области начал в судебном порядке взыскивать с жителей региона и юридических лиц задолженность по платежам за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), общая сумма которой составляет уже более 400 млн рублей. Долг накопился менее чем за год, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Экотек" приступил к обязанностям регионального оператора по зоне "Юг" с 1 июля 2018 года, с этого времени производятся начисления и рассчитывается задолженность для тех, кто не вносит платежи. Прошло менее года, общая сумма долга превышает в настоящий момент 400 млн рублей, уже поданы порядка 400 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности", - уточнили в пресс-службе компании.

С должников в судебном порядке уже взыскивается около 750 тыс. рублей, исполнительные документы региональный оператор передает судебным приставам. Готовятся новые иски к должникам, среди которых есть и физические лица, и компании, пояснили в "Экотек".

"Больше всего должников проживают в Новокузнецке, это связано с тем, что и получателей услуги там больше всего в сравнении с другими территориями юга области. Среди неплательщиков есть как физические лица, так и частные компании, которые не платят за услуги по обращению с ТКО", - добавили в пресс-службе.

Территориальная схема обращения с ТКО в Кемеровской области утверждена в сентябре 2016 года. Согласно документу, в регионе должны работать два оператора: один - на севере области, второй - на юге. Зона "Юг" включает 11 городов и муниципальных районов с населением порядка 1,2 млн человек. В 2017 году региональным оператором зоны "Юг" в Кузбассе по итогам конкурса была назначена компания "Экотек", которая приступила к работе с июля 2018 года.

В зону "Север" входит 23 территории с населением 1,5 млн человек. На "Севере" региональным оператором выбрана организация "Чистый город Кемерово", к работе по территориальной схеме компания приступит с 1 июля 2019 года, тогда же жители севера Кузбасса начнут получать счета за вывоз и утилизацию мусора.