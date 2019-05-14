Строительство сети поликлиник в Новосибирске по ГЧП начнется в 2020-2021 годах

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Создание сети поликлиник по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в Новосибирске начнется в 2020-2021 годах. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД), сообщил во вторник журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона ранее подписал соглашение о ГЧП по строительству в Новосибирске сети поликлиник с группой "ВИС", выбранной в качестве партнера для реализации проекта. Планируется построить семь поликлиник суммарной мощностью более 6,5 тыс. посещений в сутки, объем инвестиций - почти 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей - частные инвестиции. Срок строительства не должен превышать три года, срок действия всего соглашения - десять лет.

"По поликлиникам - стадия разработки проектно-сметной документации. <…> Разработка ПСД должна быть завершена в конце 2019 года", - сказал губернатор, отметив, что подрядчик будет приступать к строительству объектов ориентировочно в 2020-2021 годах.

Ранее сообщалось, что поликлиники будут оснащены рентгенологическим оборудованием, маммологическими системами и УЗИ. В рамках гранта на этапе строительства из областного бюджета в 2019 году планируется выделение 626 млн рублей, в 2020 и 2021 гг. - по 500 млн рублей, остальной объем вложений обеспечит концессионер. В последующие семь лет оплата за возмещение (инвестиционный платеж и эксплуатационные расходы) в среднем составит 1,5 млрд рублей в год.

Проект будет реализовывать входящая в группу "ВИС" Седьмая концессионная компания как единственный участник конкурса. Целями проекта являются увеличение продолжительности здоровой жизни и снижение смертности населения трудоспособного возраста, повышение доступности и эффективности оказываемой первичной медико-санитарной помощи.

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг, в который входят инвестиционные, специальные проектные, строительные, инжиниринговые и сервисные компании. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.