В Саяногорске в 2021 году построят полигон для захоронения отходов

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов стоимостью 300 млн рублей планируется создать в Саяногорске (Хакасия) весной 2021 года. Об этом ТАСС сообщил мэр города Михаил Валов.

"Полигон будет рассчитан на прием ежегодно 150 тысяч кубометров отходов, общая сумма инвестиций составит порядка 300 млн рублей", - сказал Валов. Он добавил, что реализация проекта рассчитана на два этапа. С 2019 по март 2020 года будет проводится оформление земельного участка и подвод необходимых коммуникаций, с марта 2020 по март 2021 года - строительство комплекса по сортировке отходов и создание своего полигона. Рассчитываем, что в марте 2021 года уже будут сделаны первые захоронения", - сказал он.

По его словам, частным инвестором проекта выступает ООО "Саяногорский АТП", которое на первом этапе вложит 20 млн рублей собственных средств, также власти города рассчитывают на получение финансовой поддержки со стороны фонда поддержки моногородов. Глава города отметил, что мощность нового полигона может быть скорректирована в сторону увеличения. Срок эксплуатации полигона составит 20 лет.

В Саяногорске проживают около 47 тысяч жителей. В городе работают предприятия компании "Русал" - Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы. Город включен в список моногородов.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. К реформе подключились 72 субъекта РФ. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.