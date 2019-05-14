Ученика омской школы доставили в больницу с ножевым ранением после драки

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/.Учащийся школы № 45 города Омска был доставлен во вторник в больницу с ножевым ранением после драки с учеником другой школы. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования мэрии Омска.

"Ученик восьмого класса школы № 45 вышел за территорию школы, где его ожидал учащийся другой школы. Он и ударил его ножом, попал в руку. Пострадавший ребенок вернулся в школу, <…> администрация вызвала скорую, ребенок сейчас в больнице", - уточнили в департаменте.

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что подросток был доставлен в травматологическое отделение детской городской клинической больницы № 3, где врачи провели хирургическую обработку раны. "У молодого человека ранение кисти, пострадала только рука, состояние удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

В самой школе ТАСС уточнили, что ученик направлялся домой, когда произошел инцидент.

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