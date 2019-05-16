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Иркутская область планирует создать учебный центр для решения проблемы дефицита кадров

Губернатор Сергей Левченко заявил, что невозможно полноценно реализовать инвестиционные проекты в регионе, не решив эту проблему

ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены создать в регионе специализированный учебный центр для отраслей с дефицитом кадров. Об этом ТАСС в четверг сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Решением проблем несогласованности рынка труда и рынка образовательных услуг, дефицита квалифицированных рабочих может стать создание специализированного учебного центра, задачей которого станет формирование качественного предложения в сфере образования с учетом текущих потребностей рынка труда", - сказал он.

По словам Левченко, компании испытывают недостаток специалистов с высшим техническим образованием и рабочих со средним профессиональным техническим образованием. "Необходимо обеспечить обучение с использованием оборудования, применяемом действующими предприятиями, привлекать опытных инженеров, практикующих конструкторов и механиков", - добавил он.

Как подчеркнул губернатор, без решения этой проблемы невозможна полноценная реализация инвестиционных проектов, осуществляемых в регионе. По информации пресс-службы губернатора, в целом на территории региона сегодня реализуется порядка 120 инвестиционных проектов общей стоимостью более 800 млрд рублей. "По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 316 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2017 году, второй показатель в Сибирском федеральном округе после Красноярского края", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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