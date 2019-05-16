Меняйло заявил, что регионы Сибири могут увеличить экспорт зерна в 10 раз

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) могут экспортировать до 5 млн тонн зерна в год при том, что в настоящий момент этот показатель составляет максимум 500 тыс. тонн, сообщил в четверг полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло на совещании об использовании экспортного потенциала регионов Сибири.

"Сегодня мы можем 5 млн тонн экспортировать безболезненно для регионов Сибири. К сожалению, [сейчас] мы вывозим 250-300 тыс. тонн. Максимум со всех регионов было 500 тыс. тонн", - сказал он.

По словам полпреда, сибирские регионы смогут дать к 2024 году на экспорт около 15 млн тонн зерна, если правильно подойдут к раскрытию своего агропромышленного потенциала. "Россия сегодня экспортирует 25 млн тонн. Президентом РФ поставлена задача увеличить экспорт до 45 млн тонн", - отметил он.

Меняйло добавил, что для увеличения экспорта необходимо работать над урожайностью зерновых культур и увеличить площади посевов. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого, в этом регионе в посевной оборот не включены 1,09 млн га, что составляет фактически 30% от всех пахотных земель.

Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область, которые в 2018 году вырастили 8,5 млн тонн зерновых. В 2019 году площадь посевных площадей в Сибири вырастет на 532 тыс. га и составит более 14,6 млн га.