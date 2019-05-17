Инвестиции в энергокомплекс Алтайского края в 2019 году составят порядка 6,8 млрд рублей

БАРНАУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Общий объем средств, которые в 2019 году будут направлены на развитие энергетического хозяйства Алтайского края, составит порядка 6,8 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства по итогам отопительного сезона и подготовке к новому сезону министр промышленности и энергетики края Александр Климин.

"Энергокомпаниям необходимо восполнить запас оборудования и материалов для своевременного предотвращения аварий, а также усилить контроль за состоянием объектов. Общая стоимость ремонтных работ в 2019 году составляет практически 3 млрд рублей, объем капитальных вложений запланирован на уровне - 3,8 млрд рублей. В прошлом году были заложены меньшие деньги", - сказал Климин.

По его словам, для обеспечения работы электросетевого комплекса краевые компании в 2019 году на ремонт линейных объектов направят более 800 млн рублей, объем капитальных вложений запланирован в объеме 1,9 млрд рублей с приростом к прошлому году более 5%. Предусмотрен ремонт 8762 км линий электропередачи и 2,7 тыс. подстанций. Предприятия генерации и теплосетевые предприятия края в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов планируют выполнить ремонт на сумму 2,1 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 31%. Инвестиции запланированы на уровне 2 млрд рублей, - это в 2 раза выше показателей прошлого года.

Климин пояснил, что в этом году планируется заменить более трех км трубопровода в Бийске, более пяти в Рубцовске и более 30 км тепловых сетей в Барнауле. Он отметил, что в этом году "Сибирская генерирующая компания" начинает реализацию долгосрочного проекта по модернизации системы теплоснабжения города Барнаула - за 10 лет компания направит на эти цели 7,8 млрд рублей, из которых 5,4 млрд будет направлено на перекладку теплосетей, что позволит заменить 132 км трубопровода в Барнауле.

На сегодня одна из основных проблем, по словам Климина, - несвоевременный расчет потребителей за энергоресурсы: на 1 мая 2019 года просроченная задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию перед энергосбытовыми компаниями составила 770 млн рублей, за год прирост составил 6%.

В некоторых муниципальных образованиях есть грубое неисполнение обязательств предприятий ЖКХ по расчетам за текущее энергопотребление, по заключенным графикам погашения долгов. Министерство промышленности и энергетики совместно с Министерством строительства и ЖКХ края организуют межведомственные балансовые комиссии, где пытаются найти пути изменения этой ситуации.