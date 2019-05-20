В Новосибирске перед стартом международного фестиваля кукол пройдет театральное шествие

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Театральное шествие, приуроченное к открытию Международного фестиваля кукольных театров, пройдет в Новосибирске 26 мая. В составе колонны пройдут артисты с куклами, ходулисты, музыканты и ансамбли исторических костюмов, сообщил ТАСС директор Новосибирского областного театра кукол (НОТЕК) Юрий Горлатых.

Первый международный фестиваль театров кукол "Перекресток" пройдет с 26 мая по 1 июня в Новосибирске на базе областного театра кукол. Участники фестиваля - коллективы из России, Франции, Испании, Швеции, Эстонии и других стран.

"Шествие - это само открытие фестиваля. Оно пройдет по улице Ленина, которая на час станет пешеходной. В колонне пройдут духовой оркестр, группы танцующих музыкантов, ходулисты, участники самого фестиваля, многие из них будут со своими куклами. Также будет задействован ансамбль исторического костюма, частные театры", - рассказал Горлатых.

Директор отметил, что в шествии будут участвовать, по самым скромным подсчетам, около 400 человек. Колонна пройдет от площади Ленина до здания областного театра кукол с остановкой возле кинотеатра "Победа", где участников ожидает развлекательная программа с русскими народными инструментами. Возле здания театра в этот день развернется ярмарка кукол - берестяных, тканевых, керамических и других.

После шествия пройдут первые показы фестивальных спектаклей - первым выступит театр из Санкт-Петербурга со спектаклем "Вот я. История Ежика, Ослика и Медвежонка", затем Новосибирский областной театры кукол представит один из своих самых необычных спектаклей, который был создан для участия фестивале - "Похороните меня за плинтусом" по одноименной повести Павла Санаева. За несколько дней фестиваля на сцене НОТЕК, а также других театров Новосибирска пройдет около 20 кукольных спектаклей, также запланированы мастер-классы от ведущих педагогов Новосибирского государственного театрального института и цикл лекций о современном театре. Завершится фестиваль 1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Сегодня в его репертуаре - порядка 40 спектаклей. В театре используются не только механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, но также создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья, а также проходят занятия по куклотерапии для детей с особенностями развития. Театр является участником международных и региональных фестивалей театров кукол, а также гостем семинаров и симпозиумов в Японии, США и других странах.