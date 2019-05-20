На Алтае впервые в России будут готовить педагогов по шахматам для начальных классов

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Алтайский край стал первым регионов в России, где на базе высшего учебного заведения будут готовить педагогов по шахматам. Соглашение об этом подписали в понедельник ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко и президент региональной Федерации шахмат Артем Поломошнов, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Алтайский государственный педагогический университет включит в учебный план педагогического бакалавриата по специальности "начальное образование" обучение по предмету "Шахматы". Педагогический университет становится полноценным партнером федерации в реализации масштабной программы "Шахматы в школе". В ней задействовано более 150 учебных заведений в 42 муниципалитетах Алтайского края", - говорится в сообщении.

По словам Поломошнова, цели делать из всех профессиональных шахматистов не стоит - уроки шахмат, которые смогут преподавать профессионально подготовленные педагоги, помогут повысить обучаемость, развивать пространственное мышление, логику. Средства на подготовку педагогов выделил университет.

"Есть программа [для школьников], разработанная Российской шахматной федерацией и согласованная с профильным министерством, написан учебник первого и второго года обучения, выпущены тетради и методические пособия. 150 школ края получили такие учебники, педагогов мы обучали на базе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования, но это были трехдневные курсы. Если обучение учителей будет проводиться параллельно с обучением педагогов (в вузе) - то это будет более качественно. Обучение начнется уже с сентября", - рассказал Поломошнов.

По его словам, обучать молодых педагогов будут профессиональные шахматисты региона.