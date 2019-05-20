Военнослужащий, устроивший взрыв в воинской части Иркутской области, получил 5 лет колонии

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего воинской части в Иркутской области, который год назад устроил взрыв у входа в здание штаба. Об этом в понедельник сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

"Суд установил, что 25 мая 2018 года злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, разместил имеющееся у него самодельное взрывное устройство на крыльце входа в здание штаба воинской части и подорвал его. В результате помощнику дежурного по части был причинен вред здоровью средней тяжести, а воинской части - материальный ущерб на общую сумму более 2 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем взрыва"), ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением взрывных устройств"), п. п. "д, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").