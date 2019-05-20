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В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, это позволит увеличить турпоток в республику
Аэропорт Кызыла Евгений Курсков/ТАСС
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Аэропорт Кызыла
© Евгений Курсков/ТАСС

КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве. Соответствующее предложение будет обсуждаться в правительстве, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

"Будем сейчас обсуждать возможность открытия международного пункта пропуска в этом аэропорту. Соответственно, это даст возможность увеличить турпоток и дальше развивать туризм. Посмотреть в Туве действительно есть что: природа, мне кажется, мало где в России такую можно встретить, кухня, самобытность", - отметил он.

При этом Орешкин пояснил, что будет "обращаться к (премьер-министру) Дмитрию Анатольевичу (Медведеву), чтобы такое поручение для Минтранса было, чтобы этот проект завершить в довольно короткие сроки".

Орешкин в марте был назначен куратором по вопросам социально-экономического развития Тувы. Решение было принято по итогам совещания у Медведева по вопросам социально-экономического развития регионов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичТыва
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