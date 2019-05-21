В Новосибирске открыли интерактивную стелу с портретом Николая II

ТАСС, 21 мая. Интерактивную стелу с эффектом дополненной реальности установили в сквере Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске. При помощи приложения можно увидеть портрет основателя города Николая II, достопримечательности и исторический фильм, сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"Подобная стела была презентована впервые в России. Теперь жители и гости города могут в режиме дополненной реальности наблюдать за историей образования города Новосибирска. Если скачать специальное приложение на смартфон и навести его на стелу, то картинка оживает, и на телефоне автоматически включается мультимедийный исторический фильм под названием "От Ново-Николаевска до Новосибирска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что открытие стелы было приурочено ко дню рождения последнего русского императора. "Кроме открытия исторической стелы, в этот день на территории сквера были высажены семь сосен в память о семье Николая II. В последующем территорию сквера планируется расширять и облагораживать", - сказали в ЦВО.