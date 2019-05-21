Экс-глава Усть-Илимска безвозмездно помогает новому мэру в управлении

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Экс-глава города Усть-Илимск Иркутской области Анатолий Дубас в качестве помощника и консультанта на добровольных началах вошел в команду нового мэра Анны Щекиной, избранной в марте от ЛДПР и вызвавшей у экспертов сомнения в своей готовности управлять муниципалитетом. Об этом Дубас во вторник сообщил ТАСС.

"Я каждый день в администрации, в постоянном контакте с мэром и ее заместителями. Если необходимо, помогаю и консультирую в решении вопросов с вышестоящим руководством или министрами. <…> Я сегодня все это делаю на волонтерских началах", - сказал Дубас.

Он сообщил, что по-прежнему планирует стать первым заместителем Щекиной, несмотря на то, что 16 мая на этот пост мэр назначила Любовь Пронину. В пресс-службе администрации города ТАСС пояснили, что Пронина назначена "до дня согласования кандидатуры на этот пост с городской думой".

Сотрудница пресс-службы отметила, что администрация намерена выполнить норму муниципального устава и согласовать с депутатами кандидатуру на должного первого заместителя мэра, однако когда думе назовут претендентов, пока неизвестно. Ранее председатель думской комиссии по уставу и регламенту Арсений Чихирьков сообщал ТАСС, что Щекина назначила Пронину вопреки уставу, без согласования с думой.

На выборах 24 марта Щекина, выдвинутая на пост мэра Усть-Илимска от ЛПДР, обошла кандидата от "Единой России", депутата усть-илимской городской думы Сергея Зацепина. После выборов эксперты отмечали, что у бывшей домохозяйки нет управленческого опыта и ей необходимо грамотно сформировать команду.

Анатолий Дубас с 1991 года по 1994 год был главой администрации Усть-Илимска, с 1994 года по 1997 год - мэром города, с 2013 года по 2018 год - депутатом Законодательного собрания Иркутской области. Партия "Родина" выдвигала кандидатуру 58-летнего управленца на прошедших в марте выборах мэра Усть-Илимска, однако ему было отказано в регистрации.