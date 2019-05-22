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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хищении 100 млн рублей у дольщиков

От действий руководства ЗАО "Скимс" пострадали не менее 46 граждан

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении руководством ЗАО "Скимс" 100 млн рублей у дольщиков возбудили в Новосибирске, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Руководство ЗАО "Скимс" с 2014 г. по 2016 г. заключало с гражданами (не менее 46 дольщиков) договоры участия в долевом строительстве дома №10 по ул. Декабристов в Новосибирске без намерения осуществить строительство в полном объеме. Ущерб составил не менее 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

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