Немецкий археолог Парцингер ожидает редкие находки на раскопках кургана Туннуг в Туве

Отвечая на вопрос ТАСС, какие открытия может принести начавшийся в мае сезон раскопок на Туннуге в так называемой Долине царей, Парцингер отметил, что благодаря вечной мерзлоте велика вероятность обнаружить под каменной насыпью сохранившуюся органику. В этом контексте археолог рассказал о своем опыте работы в Горном Алтае.

"В долине, где мы вели раскопки захоронений скифского времени, находили лишь кости, недекорированную керамику, железный кинжал, которых обнаружено уже тысячи, и конскую сбрую - иначе сказать, ничего особенного. Другое дело, когда мы раскапывали погребения в вечной мерзлоте: там сохранились, например, шуба, и шапка, и деревянные украшения, и даже фрагменты тела, на котором читались татуировки. После таких находок мы уже по-другому смотрели на долинные погребения: как много исчезло в них со временем из-за отсутствия вечной мерзлоты!" - рассказал немецкий археолог перед вручением ему диплома иностранного члена Российской академии наук.

По его словам, курганы в зоне вечной мерзлоты - это, без преувеличения, "окно" в мир скифов, потенциальная научная сенсация. "И другого такого "окна" нет", - подчеркнул исследователь.

По его словам, работы в Долине царей в окрестностях Кызыла, где находятся сотни курганов скифского времени, хватит не одному поколению археологов. Говоря о перспективах исследований в долине, он напомнил, что именно там обнаружены самые древние артефакты скифского времени, относящиеся к концу IX - началу VIII века до н.э. В частности, курган Аржаан-1 был изучен экспедицией Михаила Грязнова в 1970-е годы, а курган Аржаан-2, где было найдено более 6 тыс. золотых изделий, - российско-германской экспедицией Константина Чугунова, Германа Парцингера и Анатолия Наглера в первой половине 2000-х годов.

"Тем не менее, потенциал этого места, где насчитываются сотни больших курганов и тысячи маленьких, еще очень, очень высок. Исследования в Долине царей, вне всякого сомнения, нужно продолжать. Думаю, работы там хватит на поколения", - сказал ученый.

Исследователь культуры Великой степи

Герман Парцингер - автор многочисленных публикаций, охватывающих период от неолита до раннего железного века, эксперт по бронзовому веку и культуре кочевников Великой степи. Под началом Парцингера были организованы археологические экспедиции в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Найденные им захоронение скифского царя в кургане Аржаан-2 в Туве (2001 год) и замороженное мумифицированное тело скифского воина на Алтае (2006 год) признаны сенсационными и вошли в историю мировой археологии.

60-летний ученый является одним из директоров-основателей Евразийского отделения Германского археологического института в Берлине. В 2007 году Парцингер был избран президентом Фонда прусского культурного наследия - одного из крупнейших учреждений в сфере культуры в Германии. В 2016 году Парцингер стал иностранным членом РАН.

Курган Туннуг находится в зоне вечной мерзлоты в Уюкской котловине на территории Пий-Хемского района Тувы. Эти места, расположенные недалеко от столицы республики города Кызыл, называют Долиной царей. Там находится множество курганов скифского времени. По предварительным данным, Туннуг относится к IX веку до н. э., то есть к тому же времени, что и Аржаан-1 - самый крупный и самый ранний скифский памятник.