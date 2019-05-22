В Красноярске экс-полицейский осужден на 3 года колонии за присвоение квартиры умершей

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего полицейского из Красноярска, присвоившего с подельниками квартиру умершей пенсионерки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура проверила законность перехода в 2017 году права собственности на одну из квартир на улице Ладо Кецховели в Красноярске. Выяснилось, что хозяйка квартиры, одинокая пенсионерка, умерла годом ранее и не могла подписать договор купли-продажи, на основании которого сменился собственник жилья. "Установлено, что данное преступление совершено состоявшими на службе в органах внутренних дел сотрудниками полиции, с использованием ими своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору. В связи с заключением одним из участников группы досудебного соглашения, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство и рассмотрены Железнодорожным районным судом <...>. Вынесен обвинительный приговор, согласно которому ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил ввиду его обжалования", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело в отношении других соучастников преступления сейчас находится на рассмотрении в суде. Договор купли-продажи квартиры признан недействительным, она перешла в муниципальную собственность и предоставлена многодетной семье взамен жилья, признанного аварийным.