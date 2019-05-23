В Хакасии следователи ищут мужчину, пытавшегося задушить ребенка в детском саду

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Следователи разыскивают мужчину, пытавшегося задушить ребенка на территории детского сада "Радуга" города Черногорска в Республике Хакасия. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления.

"В дневное время 22 мая 2019 года злоумышленник, находясь около детского сада, расположенного по проспекту Космонавтов города Черногорска, встретил незнакомую 7-летнюю девочку. Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, напавшего испугали голоса людей поблизости. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" ) и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего").