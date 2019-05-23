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В Омске в 2019 году запустят контрольно-испытательную станцию для легкой "Ангары"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в июле 2018 года сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск контрольно-испытательной станции для проверок легкой ракеты-носителя "Ангара" в Омске запланирован на 2019 год. Об этом сообщил в четверг заместитель директора ПО "Полет", директор производства Александр Малашенко.

"На этот год нашему предприятию поставлена задача по запуску контрольно-испытательной станции для проведения проверок легкой машины "Ангара-1.2", - сказал Малашенко. Видео, в котором он рассказывал о будущем запуске, было размещено на странице Роскосмоса в "Твиттере".

По словам директора производства, на 2019 год также поставлена задача по изготовлению ракетных блоков для третьей летной машины.

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В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.

Легкая "Ангара-1.2ПП" была запущена в июле 2014 года. Первый и пока единственный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Следующий запуск тяжелой "Ангары", как сообщали ранее в Роскосмосе, должен быть в декабре 2019 года с Плесецка.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияОмская область
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