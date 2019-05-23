В Омске в 2019 году запустят контрольно-испытательную станцию для легкой "Ангары"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск контрольно-испытательной станции для проверок легкой ракеты-носителя "Ангара" в Омске запланирован на 2019 год. Об этом сообщил в четверг заместитель директора ПО "Полет", директор производства Александр Малашенко.

"На этот год нашему предприятию поставлена задача по запуску контрольно-испытательной станции для проведения проверок легкой машины "Ангара-1.2", - сказал Малашенко. Видео, в котором он рассказывал о будущем запуске, было размещено на странице Роскосмоса в "Твиттере".