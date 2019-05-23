В Омске в 2019 году запустят контрольно-испытательную станцию для легкой "Ангары"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск контрольно-испытательной станции для проверок легкой ракеты-носителя "Ангара" в Омске запланирован на 2019 год. Об этом сообщил в четверг заместитель директора ПО "Полет", директор производства Александр Малашенко.
"На этот год нашему предприятию поставлена задача по запуску контрольно-испытательной станции для проведения проверок легкой машины "Ангара-1.2", - сказал Малашенко. Видео, в котором он рассказывал о будущем запуске, было размещено на странице Роскосмоса в "Твиттере".
В Производственном объединении «Полёт» ведутся сборки ракет-носителей лёгкого и тяжелого класса «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» соответственно.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 23 мая 2019 г.
«Полёт» — одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое уже 75 лет создает авиационную и ракетно-космическую технику! pic.twitter.com/zxA9xlxrdL
По словам директора производства, на 2019 год также поставлена задача по изготовлению ракетных блоков для третьей летной машины.
В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.
Легкая "Ангара-1.2ПП" была запущена в июле 2014 года. Первый и пока единственный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Следующий запуск тяжелой "Ангары", как сообщали ранее в Роскосмосе, должен быть в декабре 2019 года с Плесецка.