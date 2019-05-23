Ученые РФ установили существование новой культуры каменного века в Западной Сибири

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) предположили, что на юге Западно-Сибирской равнины в VII тыс. до н. э. существовала культура, которую они назвали барабинской, сообщила в четверг пресс-служба физического института.

"Ученые ИАЭТ СО РАН выделили на юге Западно-Сибирской равнины новую неолитическую культуру - барабинскую. Основой полученных данных стали исследования уникального комплекса, состоящего из двух жилых сооружений, артефактов из них, а также нескольких своеобразных ям для заготовки рыбы. С помощью радиоуглеродного анализа культура была датирована VII тыс. до н. э.", - говорится в сообщении.

Изученные образцы были найдены на территории неолитического комплекса памятника "Тартас-1" (Венгеровский район, Новосибирская область), а затем исследованы в двух независимых лабораториях - в Центре археометрии им. К. Энгельхорна (Манхайм, ФРГ) и на единственной в России научной установке "Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН". Результаты радиоуглеродного датирования образцов практически полностью совпали, что подтверждает корректность выводов специалистов.

Уникальный комплекс "Тартас-1" был открыт в 2015 году. Отмечается, что в обнаруженных ямах для заготовки рыбы были также найдены останки животных (лисицы, зайца, росомахи, собаки), которых, предположительно, использовали для жертвоприношений. Также археологи обнаружили разнообразные предметы из камня и кости и плоскодонную керамическую посуду. Исследование этих объектов позволило специалистам ИАЭТ СО РАН предположить существование на юге Западно-Сибирской равнины особой ранненеолитической культуры - барабинской. Однако среди археологов возникли расхождения о ее точной датировке.

"Примерную дату находки археологи могут определить путем сравнения с уже известными артефактами. Например, по форме и орнаменту керамики можно понять, к какой культуре она относится. Но если обнаружены ранее неизвестные объекты или необходимо определить точный возраст, тогда специалисты используют метод радиоуглеродного датирования", - пояснила ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, доктор исторических наук Людмила Мыльникова, слова которой приводятся в сообщении.