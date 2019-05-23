Республика Алтай более чем на 50% обеспечивает себя солнечной электроэнергией

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Республика Алтай более чем на 50% обеспечивает себя собственной электроэнергией за счет выработки на солнечных электростанциях, сообщил в четверг ТАСС заместитель генерального директора компании "Хевел" Антон Усачев в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

На Алтае действует две солнечные электростанции в Кош-Агаче мощностью 10 МВт, по одной - в Усть-Кане и Онгудае мощностью по 5 МВт и одна крупная в Майме мощностью 20 МВт. В апреле 2019 года были введены в эксплуатацию третья очередь Майминской солнечной электростанции мощностью 5 МВт и Ининская СЭС мощностью 10 МВт. Установленная мощность солнечной генерации в регионе достигла 55 МВт.

"Республика Алтай до прихода солнечных электростанций брала так называемые перетоки из других регионов, естественно, платила за это. Благодаря появлению "зеленых" технологий, республика более чем наполовину обеспечивает себя собственной энергией", - сказал Усачев.

На полное обеспечение энергией за счет собственных ресурсов Республика Алтай планирует выйти к 2020 году. В регионе планируется ввести три солнечных электростанции общей мощностью 65 МВт. Инвестиции составят 7,8 млрд руб., деньги будут освоены в течение 2019 года. Ожидается, что к 2020 году общая мощность собственных солнечных электростанций в республике Алтай достигнет 125 МВт и регион сможет полностью избавиться от энергозависимости от соседнего Алтайского края. Долгое время республика не имела собственной генерации, получая энергию через воздушные ЛЭП.

Солнечная энергетика на Алтае

Компания "Хевел" развивает солнечную энергетику и намерена направить на строительство СЭС в Республике Алтай 20 млрд рублей.

Республика Алтай - первый в РФ регион, где создается кластер возобновляемой энергетики. Ожидается, что к 2022 году суммарная мощность солнечных электростанций в регионе может достичь 145 МВт. В этом случае энергодефицитный регион сможет полностью обеспечить свои потребности и даже продавать излишки энергии.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. Под управлением группы находятся проекты на 907,5 МВт. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, 54% принадлежит ООО "Реам менеджмент".

Форум ARWE проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).