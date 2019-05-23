Сильные дожди в Горном Алтае привели к подтоплениям в соседнем Алтайском крае

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Повышение уровня воды в реке Чарыш, которое произошло из-за сильных дождей в соседней Республике Алтай, привело к подтоплению 63 приусадебных участков в селах Алтайского края, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

"Из-за повышения уровня воды в реке Чарыш создалась угроза подтопления в Краснощековском районе. В селе Карпово-2 уровень воды гидропоста составляет 395 см при критическом в 375 см, подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет. В селе Маралиха подтоплено 56 приусадебных участков и в селе Краснощеково подтоплено 7 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет", - сообщает ведомство.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, подъем воды происходит из-за того, что в соседней республике Алтай идут дожди, по прогнозу синоптиков, в Горном Алтае в ближайшие сутки - двое вновь возможны обильные осадки.

В Республике Алтай, по данным регионального главка МЧС, повышение воды в реках создало проблемы в четырех районах. Транспортное сообщение в Усть-Канском районе из-за повреждения автомобильного моста нарушено с двумя селами, но имеется пешеходный доступ, в Чойском районе в селе Каракокша была подмыта дамба, но ее уже восстановлена. В Усть-Коксинском районе затруднено движение на дорогах, в Онгудайском районе частично разрушен автомобильный мост через реку Малый Ильгумень, отрезана от транспортного сообщения часть села, в которой расположены 20 домов с 36 жителями, подтоплен участок федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Хабаровка - там проведены работы по отсыпке грунта, угрозы подтопления нет.

"Размыт подъездной путь к мосту на автодороге местного значения. Движение перекрыто, отрезан один населенный пункт - Большой Яломан, там 91 дом, проживают 190 человек. Администрация муниципалитета запланировала доставку продуктов питания автотранспортом по объездной лесной дороге до половины пути, после чего местное населением на лошадях по горной тропе продукты доставит в населенный пункт", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Первая волна паводка в 2019 году прошла в Алтайском крае практически без последствий. Вторая ожидается в третьей декаде мая - первой декаде июня. В зону подтопления в регионе могут попасть 128 населенных пунктов. В Республике Алтай волна паводка в ожидается с 15 мая по 30 июня. Оба региона Алтая в 2014 году пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнения, которые нанесли миллиардные убытки.