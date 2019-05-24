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В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Один ребенок получил ушибы

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку по факту падения штукатурки в школе № 147 в Омске во время концерта в честь последнего звонка. Как сообщается в пятницу на сайте регионального СУ СК РФ, выпускница школы получила ушибы.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению <…> о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины обрушения, когда и кем проводился ремонт в здании.

В пресс-службе мэрии Омска журналистам сообщили, что косметический ремонт актового зала, где произошел инцидент, проводился в 2017 году. "Причины облетания штукатурки будут установлены специальной инспекцией департамента образования. Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 см", - сказал представитель мэрии. Он добавил, что вреда здоровью девочки не причинено, ее родители претензий к школе не имеют.

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РоссияОмская область
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