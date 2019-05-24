В Новосибирске из детсада эвакуировали более 100 человек из-за задымления

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Эвакуация более 100 человек, в том числе 83 детей, проведена в пятницу в детском саду Новосибирска в Дзержинском районе. В учреждение произошло задымление из-за неисправности электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Эвакуировано 103 человека, в том числе 83 ребенка. Произошло незначительное задымление на этаже, вызванное замыканием электропроводки в щитке. До прибытия пожарных персонал своими силами эвакуировал детей и потушил щиток с помощью огнетушителя", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Сейчас на месте работает электрик.